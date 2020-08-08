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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020

السبت 25/يوليه/2020 - 06:18 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
ريم محمود
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يقدم «الدستور» موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والشروط والأوراق المطلوبة، حيث أنهى طلاب الشهادة الثانوية الامتحانات الخاصة بهم يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٢١ يوليو، وبدأ الطلاب في التنسيق لاختبارات القدرات وأيضا بدأ الطلاب في التفكير في التنسيق قبل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، والتي من المقرر ظهورها وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بعد عيد الأضحى بأيام قليلة.

موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020


وأعلنت وزارة التعليم العالي تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والسادة القائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8-8-2020 حتى يوم الخميس الموافق 20-8-2020.

والكليات التي يشترط اجتياز الاختبار بها هي كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي: من هنا 


خطوات تسجيل المواعيد واختيار الكليات لأداء اختبارت القدرات


يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع، ويقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم سيظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة به وستظهر له قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

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وكذلك ستظهر المواعيد المحددة للطالب ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني. 

وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة، كذلك إرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج وًيتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج، خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

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