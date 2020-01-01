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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس النواب العراقى وولى العهد السعودى يبحثان تعزيز العلاقات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:15 م
محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي
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بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الجمعة- أن "رئيس مجلس النواب اطمأن، اليوم، على صحة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، الذي أجرى عملية جراحية مؤخرا، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، خلال اتصال هاتفي بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وأضاف البيان أن "الاتصال تطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية".

وأكد الحلبوسي -بحسب البيان- "تطلع العراق إلى المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين".

من جهته، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعم المملكة العربية السعودية للعراق وشعبه في المجالات كافة، مبينا أن استقرار العراق جزءٌ لا يتجزأ من استقرار المنطقة.

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