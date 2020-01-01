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لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:09 م
الصحفي مفيد فوزي
الصحفي مفيد فوزي
وائل توفيق
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يرفض الإعلامي والكاتب الصحفي مفيد فوزي كل الأصوات الغنائية التي جاءت بعد صوت عبدالحليم حافظ، ويرى أنها لا تقدم فنًا على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه لا يستحسن من كوكب الشرق أم كلثوم إلا ما غنته من قصائد، يقول: "أنا أحب أم كلثوم القصائد، وقد روجت للفصحى وجعلت الشعر على لسان الناس في الشارع".

ومع ذلك "فوزي" لا يستطيع أن يمس صوت أم كلثوم: "أحترم صوت أم كلثوم"، لكنه يحب صوت فيروز فهو "فيروزي الهوى".

ويعتبر كل الأصوات الغنائية التي تلت عبدالحليم حافظ لم تقدم ما يحرك وجدانه وروحه، ويقبله عقله، كما يرى أن أغنية "قارئة الفنجان" هي آخر الأغاني المحترمة، وقال أثناء وجوده في برنامج "حوار صريح جدًا": "أنا لا أستطيع أن أسمع زيطة دياب، ولا زيطة فؤاد، ولا أقدر أسمع حد بيقول آآه، ومقدرش أشوف واحد أحس إنه عامل زي رعاة المعيز في الصحرا، مجري قدامه أربع معيز وماسك عصاية، اللي هو علي حميدة".

ومن ناحية الفنانين على حميدة، والفنان محمود فؤاد، جاءت ردودهم على "فوزي"، حيث قال "حميدة": "أنا معرفش مفيد فوزي بيشتمني ليه، بيشن عليا هجوم شنيع ليه، رغم أن أي مناسبة بيجبني أنا"، ورد "فؤاد" في برنامج "حوار صريح جدًا"، وقال: "الأستاذ مفيد فوزي شتمني وقالي أنت بتغني وبتقول آآه، وأنا قابلته وقولتله أنا بقول آه آه آه، والآه تغنى، وغناها عبدالحليم حافظ في أغنيات كثيرة".

ولا يرى مفيد فوزي في المطربات المصريات سوى الفنانة عفاف راضي، ولا يرى من المطربين سوى إيمان البحر درويش بعد الفنان عبدالحليم حافظ، فهو الذي يشعر الجمهور أنه يقدم شيئًا جادًا.

وقال "فوزي": إن الفنان محرم فؤاد بعد وفاة عبدالحليم حافظ قال "سأحمل الرسالة على أكتافي"، لكنه لم يحمل سوى أكتافه هو شخصيًا.

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