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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ضابط بالصاعقة يروى تفاصيل حواره مع إرهابى

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:03 م
الملازم أول عمرو
الملازم أول عمرو عابد
رباب الأهواني
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كشف الملازم أول عمرو عابد، ضابط بقوات الصاعقة المصرية، عن تفاصيل حوار دار بينه وبين إرهابي أثناء الهجوم على أحد الكمائن الأمنية عام 2016.

وقال الملازم أول عمرو عابد خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «دي إم سي» مع الإعلامي أحمد فايق، مساء الجمعة: «التكفيري قال لزملائه الإرهابيين أوقفوا الضرب، وبصلي في عيني وقال لي استسلم يا مرتد ستموت على الكفر.. انقطعت عنكم المعاونة لا تنتظرون الدعم، لقد قلنا إننا أصحاب الأرض».

وتابع الملازم أول عمرو عابد: «حديثه كان علشان يزعزع عزيمتي، وقلت لما أنتم أصحاب الأرض، أمال إحنا مين وبنعمل هنا إيه، فكان ردي عليهم بإطلاق 6 أعيرة نارية أجبرته على التراجع».

وأشار إلى أن التكفيري لم يقترب منه إلا عندما شعر بأنهم أكثر عددًا، مؤكدا أنهم في الحقيقة جبناء.

وأردف: «يوم 16 مارس 2016 كان هناك شك بالتحركات الإرهابية تجاه الكمين، وتم تكوين فرقة من قوات الصاعقة المصرية وتوجهوا إلى التبة».

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