بوتين يحذر تركيا من تفاقم الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تركيا، اليوم الجمعة، من تفاقم الأزمة بين أذربيجان أذربيجان وأرمينيا بسبب النزاع على الحدود بين الدول خاصة في ظل الدعم التركي العسكري لأذربيجان.وقالت صحيفة «يني تشاغ» التركية، إن بوتين أكد أن الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية «حساس للغاية بالنسبة لدولة روسيا».وأردف الرئيس الروسي أن موسكو تراقب الوضع عن قرب، فقد تفاقمت الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا في الأسابيع الماضية كثيرا خصوصًا بعد سقوط ضحايا على المناطق الحدودية بين البلدين.جدير بالذكر أن أذربيجان وأرمينيا يشهدان حربا بالوكالة بسبب مساندة تركيا لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا، وكذلك مساندة روسيا للأخيرة، حيث بدأت أمس الخميس أول تدريبات عسكرية أرمينية روسية مشتركة.