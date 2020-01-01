لجنة الفتوى بالجزائر تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عيد الأضحى

دعت اللجنة الوزارية للفتوى بالجزائر، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عيد الأضحى المبارك لتقليل العدوى بفيروس كورونا المستجد.وأكدت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، وجوب الالتزام بشروط الأمن والسلامة والنظافة وتعقيم أدوات الذبح وتجنب تبادلها والتقليل من عدد المشاركين في الذبح، إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على قواعد التباعد وتفادي التجمعات والزيارات العائلية والذهاب للمقابر والمصافحة والتقبيل والاكتفاء بالسلام بالإشارة.وأضافت اللجنة أن صلاة عيد الأضحى تُؤدَى في البيوت جماعة أو فرادى ودون خطبة، بعد شروق الشمس بنصف ساعة، وأن أضحية العيد لا تُذبَح إلا بعد أداء الصلاة.ودعت لجنة الفتوى الأئمة إلى رفع التكبير بالمساجد لاستشعار معاني العيد وأجوائه وزرع الفرحة والبهجة في يوم العيد، مشيرة إلى أنه يُستحَب التكبير والتهليل إظهارًا لذكر الله وشكره قبل صلاة العيد.وأكدت أن التنافس على العمل الصالح وبذل المعروف وفعل الخيرات من أعظم الأعمال في الأيام الأولى من ذي الحجة، ومن ذلك تجديد التوبة والاستغفار والتسامح والتراحم والتكافل وقراءة القرآن والذكر والتكبير، بالإضافة إلى الإكثار من الصدقة والصيام خصوصا يوم عرفة.