إيطاليا تسجل 5 وفيات و252 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 5 وفيات و252 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.ووفقًا لبيانات الوزارة، ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و97 حالة، ووصل إجمالي الإصابات إلى 245 ألفا و590 حالة، بينها 12 ألفا و301 حالة نشطة، بينما ارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 198 ألفا و192 شخصا، بعد أن تماثل 350 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية، حسب وكالة أنباء آكي الإيطالية.