«رفض التلحين للسادات وعبد الناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

"ساعة ما قامت الثورة كنت في "البنسيون" الملاصق للإذاعة، وكان ده سكني وقتها، شعرت بالضجيج في الشارع، هرعت إلى الطريق، ولا أنسى أبدًا منظر الدبابة أو في الغالب سيارة مصفحة تسير في الشارع وفوقها عبد الحكيم عامر ومعه ضباط آخرون بينما كان يحمل في يده بندقية".بدأ الموسيقار الراحل كمال الطويل يستعرض ذكرياته وماضيه في حواره لمجلة "آخر ساعة" 1992.وحكى عن علاقته بثورة 23 يوليو 1952، وقال إنه وقت قيام الثورة كان مطرودًا قبلها من الإذاعة ومنقولًا لوزارة التموين لانتمائه لحزب الوفد "عشان وفدي"، قال:"الواحد كان مشحون، فأول ما قامت الثورة حسيت كما لو اننا إحنا اللي عملناها".بدأت صداقة الموسيقار كمال الطويل الفنان عبد الحليم حافظ والشاعر صلاح جاهين على مقهى "إيزافيتش"، وهناك ولدت أغنية "إحنا الشعب".ورغم أن اسم "الطويل" كان مرتبطًا بالثورة كل عام، إلا أن الرئيس جمال عبد الناصر وقع على قرار نقل "الطويل" من الإذاعة المصرية بعد خلافًا وقع مع مديرها آنذاك محمد أمين حماد، فقد كان كمال الطويل يرتدي بنطلونا وقميصا مفتوحا كأي شاب، وكان يتحدث مع "حماد" بدون تكليف، وهو ضايقه وحفزه ضده، فقرر الانتقام وشكى "الطويل" لـ"عبد الناصر" بتهمة أنه خطير على الأمن، ونقل "الطويل" إلى وزارة التعليم.لكن الموسيقار كمال الطويل، لم يتأثر بهذا القرار، وظل ولائه للرئيس جمال عبد الناصر والثورة كماهو، وقدم مع "حليم" و"جاهين" أغنيات "مطالب شعب"، "المسئولية" التي احتوت إحداهما على صوت "عبد الناصر" في مقدمتها.ولحن "الطويل" نشيد "والله زمان يا سلاحي" وتم اختياره بعد الوحدة مع سوريا عام 1964 ليكون السلام الوطني الرسمي لمصر، وعقب إحدى حفلات الثورة حصل لحن السلام الوطني على جائزة قومية مالية قيمتها 5 آلاف جنيه، لكنه لم يحصل عليها بسبب رجال "عبد الناصر".بعد تولي الرئيس محمد أنور السادات حكم مصر، اختفى السلام الجمهوري لكمال الطويل، ليحل بدلًا منه نشيد "بلادي بلادي"، وقال "الطويل" عن شعوره:"قيل لي، والله أعلم، إن الرئيس السادات لما كان بيجري مباحثات السلام مع الجانب الإسرائيلي، وجه إليه سؤال: كيف تبحث عن السلام، وشعار بلدك يدعو إلى الحرب "والله زمان يا سلاحي"؟".وجمعت العلاقة بين "الطويل" و"السادات" وقت أن كان الرئيس الراحل رئيسا لجريدة "الشعب" والشاعر كامل الشناوي رئيسا لتحريرها، كان "السادات" يحضر جلسات اكتشاف المواهب، وكان بالنسبة لـ"الطويل" لطيف اجتماعيًا.لكن بعد تولي "السادات" الحكم، ونتيجة لطريقة إدارته للبلاد، أصبح هم الناس الوحيد هو المكسب بكل الطرق الممكنة والغير ممكنة، تغيرت وجهة نظر "الطويل" عنه، وعندما طلب منه الرئيس الراحل ألحانًا وطنية في عهده لم يقدم سوى "خلي السلاح صاحي" و"مصر هي أمي"، وهي أغنيات لا علاقة لها برئيس الجمهورية.وكانت أغنية "احلف بسماها" قد لحنها كمال الطويل في وقت نكسة 1967، وغناها "حليم" في عهد "السادات".