رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«رفض التلحين للسادات وعبد الناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:47 م
السادات
السادات
وائل توفيق
طباعة
"ساعة ما قامت الثورة كنت في "البنسيون" الملاصق للإذاعة، وكان ده سكني وقتها، شعرت بالضجيج في الشارع، هرعت إلى الطريق، ولا أنسى أبدًا منظر الدبابة أو في الغالب سيارة مصفحة تسير في الشارع وفوقها عبد الحكيم عامر ومعه ضباط آخرون بينما كان يحمل في يده بندقية".

بدأ الموسيقار الراحل كمال الطويل يستعرض ذكرياته وماضيه في حواره لمجلة "آخر ساعة" 1992.

وحكى عن علاقته بثورة 23 يوليو 1952، وقال إنه وقت قيام الثورة كان مطرودًا قبلها من الإذاعة ومنقولًا لوزارة التموين لانتمائه لحزب الوفد "عشان وفدي"، قال:"الواحد كان مشحون، فأول ما قامت الثورة حسيت كما لو اننا إحنا اللي عملناها".

بدأت صداقة الموسيقار كمال الطويل الفنان عبد الحليم حافظ والشاعر صلاح جاهين على مقهى "إيزافيتش"، وهناك ولدت أغنية "إحنا الشعب".

ورغم أن اسم "الطويل" كان مرتبطًا بالثورة كل عام، إلا أن الرئيس جمال عبد الناصر وقع على قرار نقل "الطويل" من الإذاعة المصرية بعد خلافًا وقع مع مديرها آنذاك محمد أمين حماد، فقد كان كمال الطويل يرتدي بنطلونا وقميصا مفتوحا كأي شاب، وكان يتحدث مع "حماد" بدون تكليف، وهو ضايقه وحفزه ضده، فقرر الانتقام وشكى "الطويل" لـ"عبد الناصر" بتهمة أنه خطير على الأمن، ونقل "الطويل" إلى وزارة التعليم.

لكن الموسيقار كمال الطويل، لم يتأثر بهذا القرار، وظل ولائه للرئيس جمال عبد الناصر والثورة كماهو، وقدم مع "حليم" و"جاهين" أغنيات "مطالب شعب"، "المسئولية" التي احتوت إحداهما على صوت "عبد الناصر" في مقدمتها.

ولحن "الطويل" نشيد "والله زمان يا سلاحي" وتم اختياره بعد الوحدة مع سوريا عام 1964 ليكون السلام الوطني الرسمي لمصر، وعقب إحدى حفلات الثورة حصل لحن السلام الوطني على جائزة قومية مالية قيمتها 5 آلاف جنيه، لكنه لم يحصل عليها بسبب رجال "عبد الناصر".

بعد تولي الرئيس محمد أنور السادات حكم مصر، اختفى السلام الجمهوري لكمال الطويل، ليحل بدلًا منه نشيد "بلادي بلادي"، وقال "الطويل" عن شعوره:"قيل لي، والله أعلم، إن الرئيس السادات لما كان بيجري مباحثات السلام مع الجانب الإسرائيلي، وجه إليه سؤال: كيف تبحث عن السلام، وشعار بلدك يدعو إلى الحرب "والله زمان يا سلاحي"؟".

وجمعت العلاقة بين "الطويل" و"السادات" وقت أن كان الرئيس الراحل رئيسا لجريدة "الشعب" والشاعر كامل الشناوي رئيسا لتحريرها، كان "السادات" يحضر جلسات اكتشاف المواهب، وكان بالنسبة لـ"الطويل" لطيف اجتماعيًا.

لكن بعد تولي "السادات" الحكم، ونتيجة لطريقة إدارته للبلاد، أصبح هم الناس الوحيد هو المكسب بكل الطرق الممكنة والغير ممكنة، تغيرت وجهة نظر "الطويل" عنه، وعندما طلب منه الرئيس الراحل ألحانًا وطنية في عهده لم يقدم سوى "خلي السلاح صاحي" و"مصر هي أمي"، وهي أغنيات لا علاقة لها برئيس الجمهورية.

وكانت أغنية "احلف بسماها" قد لحنها كمال الطويل في وقت نكسة 1967، وغناها "حليم" في عهد "السادات".

موضوعات متعلقة

السيسى ورئيس أوكرانيا يبحثان الأزمة الليبية هاتفيًا

«حجازي» ينفي شائعة إعطاء الضبطية القضائية للجان «التعليم»

«الأوقاف» توضح حقيقة خطبة الجمعة فى 7 دقائق.. وتحذر المخالفين

مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نقل 50 ألف موظف للعاصمة الجديدة

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

ألقاهم أمام القطار.. أب يقتل أطفاله الثلاثة في المنيا

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

«رفض التلحين للسادات وعبد الناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

نجم الساعة

«رفض التلحين للسادات وعبد الناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
صفاء النجار
فى بيوت الله «3»
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

صدور رواية "أحببتك قبل أن أراك" للكاتبة نرمين عِشرة

اليوم.. «شباب لايف» و«السيرك» على مسرح عبدالوهاب

«الأعلى للثقافة» يناقش مرور 68 عامًا على ثورة 23 يوليو.. الأحد

مصطفى عبيد: على المثقفين أن يتحدوا لمواجهة الإرهاب الديني (حوار)