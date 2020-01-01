49 إصابة بكورونا في موريتانيا

أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا الدكتور سيدي ولد الزحاف، تسجيل 49 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 448 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6116 إصابة بالفيروس، منذ ظهوره في موريتانيا يوم الرابع عشر مارس الماضي.وقال الزحاف، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، الجمعة، إنه تم تسجيل 120 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 4206 حالات، ووصل إجمالي الوفيات إلى 156 وفاة.