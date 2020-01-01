الجيش اليمني يستهدف اجتماعًا لقيادات حوثية شرق صنعاء

لقى عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، شرق العاصمة صنعاء.وذكرت مصادر رسمية يمنية -حسبما نقلت قناة (العربية)- أن مدفعية الجيش الوطني، استهدفت اجتماعا لعدد من قيادات المليشيات في جبهة نهم شرقي صنعاء، ما أدى إلى تدمير مقر الاجتماع ومصرع وجرح كل من كان بداخله.كما قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للمليشيات الحوثية في الجبهة، ودمرت عددا من العربات القتالية التابعة لها، ومصرع من كان عليها.ودارت مواجهات في مواقع متفرقة في جبهة نهم، قتل وجُرح على إثرها عدد من عناصر المليشيات.وفي السياق ذاته، تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهداف مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في الجبهة، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.