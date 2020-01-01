النقيب أحمد عبداللطيف: أجريت 18 عملية جراحية بعد إصابتى بشمال سيناء

روى النقيب أحمد عبداللطيف، أحد أبطال الصاعقة المصرية، تفاصيل إصابته في شمال سيناء، قائلًا إنه خاض رحلة علاج طويلة، حيث أجرى 18 عملية جراحية بعد إصابته في الشيخ زويد أثناء مواجهة العناصر الإرهابية.وحكى النقيب أحمد محمد عبداللطيف خلال حواره ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مع الإعلامي أحمد فايق، قصة إصابته، قائلًا إنه كان في مهمة لتأمين الكمين، وتعرض لتفجير بعبوة ناسفة أصابت قدمه ونُقل لمستشفى المعادي العسكري وخضع بعدها لعدة عمليات جراحية.وأوضح أنه أجرى العملية ثم تم بتر قدمه، لكنه ما زال مواصلا للعمل في تنمية الجانب الرياضي لديه، بما يتماشى مع الظروف الجديدة.