تنفيذ 34 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ

شهد مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، استكمالًا لأعمال الموجة الـ 16 لإزالة مخالفات البناء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن حملة إزالة التعديات بمركز ومدينة مطوبس، بالتعاون بين مجلس المدينة برئاسة المهندسة عايدة ماضي، ومركز شرطة مطوبس، تمكنت من تنفيذ 34 قرار إزالة، منهم 24 حالة مبان بمساحة 1431م2، و10 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة 9 أفدنة و12 قيراطا و6 أسهم.وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تمكنت من إزالة حالة تعد بمساحة 200م طرح النيل، كأكشاك وقواعد خرسانية، وتم الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة بقرى ومراكز ومدن المحافظة ضمن الموجة الـ 16 للازالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأي مخالفة للقانون في هذا الشأن والتصدي والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائي والمخالف.