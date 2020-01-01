مصطفى بكري: كل أحرار العالم احتفلوا بذكرى 23 يوليو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر والعالم العربي وكل الأحرار في العالم احتفلوا بالأمس بالذكرى 68 لانطلاق ثورة 23 يوليو المجيدة.وأضاف «بكري» في مقمة برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن ثورة 23 يوليو لا تزال تسكن عقول المصريين، ولا تزال حتى اليوم ملهمة لكل الباحثين عن طريق التحرر والنضال.وأردف: «ثورة تركت بصماتها لدى كل دعوات التحرر بالعالم، لاتزال حتى الآن تسكن عقول المصريين، إنجازات الثورة شاهدة على ما جرى، مازال الناس يتذكرون كيف ظل عبدالناصر القائد والزعيم حتى اليوم الأخير يدافع عن الأمة، والوطن والطبقات المحرومة، واعيا بالمخاطر والتهديدات والتحديات، يعرف من أعدائه ومن أصدقائه».وتابع: «كأن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، نواجه التحديات ذاتها، والصوت القومي يعود مرة أخرى إلى مصر العروبة، ومفهوم الأمن القومي يطرح على المائدة، ثم يتحول إلى فعل على أرض الواقع، وهو الحفاظ على الأمن والسعي إلى تضميد الجراح».