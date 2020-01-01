ألقاهم أمام القطار.. أب يقتل أطفاله الثلاثة في المنيا

ألقى مختل عقلي أطفاله الثلاثة أمام القطار في مركز ملوي بالمنيا ونتج عن ذلك وفاتهم في الحال، وتم نقل جثثهم لمستشفى ملوي العام، وفر هاربا وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبطه.وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على 3 جثث هامدة لأطفال بشريط قطار السكة الحديد بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوي، وتبين أن قطارا قادما من محافظة الأقصر متجها إلي القاهرة قد دهسهم وأحدث بهم إصابات بالغة تسببت في وفاتهم.بتشكيل فريق بحث جنائي تبين أن والدهم يدعي "محمد. ع، 50 عاما"، سائق، مقيم بمعصرة ملوي تخلص من أطفاله الثلاثة بإلقائهم أسفل عجلات القطار وفر هاربا، كما دلت التحريات الأولية أنه مختل عقليا، ويتلقى علاجا بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام.وتم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة، وهم حسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر 6 سنوات، ومنه 4 إلى مشرحة المستشفى الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.