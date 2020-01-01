النقيب أحمد عبداللطيف: الصاعقة علمتنا الرجولة والجدعنة

قال النقيب أحمد محمد عبداللطيف، أحد أبطال الصاعقة المصرية، إن الوطن شيء نحسه وهو الأسرة والمكان الذي نحيا به، عندما نسافر للخارج ونرى بعض المميزات في الخارج، لكن يبقى الوطن هو الوطن.وأضاف النقيب أحمد محمد عبداللطيف خلال حواره ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مع الإعلامي أحمد فايق، مساء الجمعة: «لو رجع بيا الزمن هدخل الكلية الحربية وأنضم للصاعقة.. طبيعة الصاعقة جميلة، شوفنا في الصاعقة الرجولة والجدعنة، وكان ليا الشرف إني أصبت لكن لو رجع بيا الزمن تاني كنت هاخود بالي أكتر عشان ماانصابش وأخدم في الصاعقة أكتر».