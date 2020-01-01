رئيس أوكرانيا يثمّن جهود مصر الساعية للتوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة

ثمّن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الجهود المصرية الساعية للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم.وأشاد الرئيس الأوكراني بالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر.