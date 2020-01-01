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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

المطران نقولا يترأس صلاة المدائح من أجل كنيسة آيا صوفيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:56 م
المطران نقولا
المطران نقولا
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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ترأس المتروبوليت نقولا مطران طنطا؛ الوكيل البطريركى لشؤون المصريين والعرب في مصر، لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، اليوم؛ خدمة صلاة مدائح للسيدة العذراء مريم في الكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر - القاهرة - بمعاونه فى الصلاة الأب يوسف داروس راعى الكنيسة.

جاء ذلك استجابة لدعوات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية في العالم.

فكانت هذه الصلاة التضرعية لوالدة الإله تردد في نفس الوقت من جميع رؤساء الكهنة والكهنة بمختلف الكنائس الأرثوذكسية من أجل كنيسة آيا صوفيا وما آلت إليه.

كما شدد المتروبوليت غابرييل من نيا إيونيا، بقول: " نرد على انتهاك الحرية الدينية بالصلاة"، "الصلاة ثورتنا السلمية".

وأضاف الأنبا نيقولا في بيان له: تضامنًا مع الدعوات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية حول العالم من أجل «آيا صوفيا» بأن ترتل يوم الجمعة 24 يوليو أنشودة التضرع لوالدة الإله الخاصة، التي وُضعت لشكر والدة الإله التي حفظت مدينتها القسطنطينية ونَجَّتها من كوارث عديدة.

وتابع: نناشد جميع الكنائس الأرثوذكسية في مصر، وخارج مصر، رفع هذه الصلاة التضرعية للعذراء مريم في القداس الإلهي الذي يقام غدًا: "إني أنا مدينتك يا والدة الإله. أكتُبُ لكِ راياتِ الغَلَبة، يا جُنديَّةً مُحامية. وأقدِّمُ لكِ الشُّكرَ كمُنقَذَةٍ منَ الشَّدائد. لكنْ بما أنَّ لكِ العزَّةَ التي لا تُحارَب. أعتقيني من صنوفِ الشَّدائِد. حتى أصرخَ إليكِ: افرحي يا عروسًا لا عروسَ لها".

وواصل: وإن أمكن تقام في مساء هذا اليوم في كل كنيسة خدمة مدائح العذراء مريم الكبرى، التي ترددها الكنيسة في مساء الجمعة الخامسة من الصيام العظيم.

جدير بالذكر أنه كان قد دعا الأنبا نيقولا أنطونيو؛ مطران الروم الأرثوذكس بطنطا؛ والمتحدث الرسمى للكنيسة الروم الأرثوذكس، للصلاة في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها الكنيسة الأرثوذكسية.

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