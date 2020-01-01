الرئيس التونسي: سنرد عسكريا على كل من يحاول الاعتداء على بلادنا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، اعتزامه الرد العسكري تجاه كل من يحاول الاعتداء على تونس من الداخل أو الخارج، وفقا لما ذكرته فضائية العربية في نبأ عاجل.من ناحيتها، أبدت المؤسسة العسكرية في تونس استعدادها للتصدي لكل من يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية سواء في الداخل أو الخارج، وذلك عقب اجتماع الرئيس التونسي مع وزير الدفاع.