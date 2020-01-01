1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

عادت إصابات فيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى ذروتها، اليوم الجمعة، حيث سجلت 1100 إصابة، حسبما أفادت فضائية العربية.ارتفعت مجددًا معدلات الإصابة بعدوى كورونا في فرنسا، وذكرت السلطات الصحية إن هناك ارتفاعًا في معدلات العدوى للأسبوع الثالث على التوالي.وذكرت هيئة شؤون الصحة العامة في فرنسا، إن عطلة الصيف تمثل وقتًا ملائمًا لتشجيع السلوكيات الخطرة، خاصة فيما يخص الأسرة، أو لقاءات الأصدقاء وعقد الاجتماعات.وأشارت الهيئة إلى أن مثل هذه الملابسات تمهد الطريق لتفشي الوباء ثانية، إضافة إلى زيادة حركة الناس خلال العطلة، ما يجعل من الصعب تحديد المخالطين.