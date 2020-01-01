«البترول» تبدأ تنفيذ المشروع القومى لتخزين النفط الخام فى الصحراء الشرقية

قال مصدر بوزارة البترول إن الوزارة تستعد لإنشاء أحد أكبر المستودعات لتخزين النفط الخام فى مصر والشرق الأوسط، وذلك فى ٤ مناطق بالصحراء الشرقية، بإجمالى ٢٤ خزانًا، بالتعاون مع شركة «سوميد»، وشركات «بتروجت» و«إنبى» و«بترومنت» و«شينايدر» و«صان مصر»، وبعض الجهات الأخرى كشركات مقاولات لتنفيذ أعمال الإنشاءات وتقديم الاستشارات الفنية.

وأوضح المصدر أن هذا المشروع القومى العملاق يعد الأول من نوعه من حيث الحجم والسعة التخزينية، وسيتيح لمصر تخزين النفط بأكبر كميات ممكنة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا توجيه المعدات والآلات لمواقع العمل، والبدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع المقرر أن تستغرق ٦ أشهر.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر بسرعة إنهاء هذا المشروع، تماشيًا مع سياسة الدولة لتوفير مخزون استراتيجى من كل السلع، ومن بينها النفط، خاصة فى ظل تراجع أسعاره العالمية، منوهًا بأن الرئيس يولى اهتماما بالغًا بهذا المشروع الاستراتيجى، الذى يتزامن مع تحول مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة.

وعن التفاصيل الفنية، قال إن المشروع يتكون من ٢٤ خزانًا، فى مناطق رأس غارب ورأس بدران ورأس شقير وعجرود، على أن تحوى كل منطقة نحو ٦ خزانات، لا تقل مساحة أى منها عن ١٠٠ متر، منوهًا بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تتعدى ٤ مليارات جنيه.

وأضاف: «ستكون سعة الخزان الواحد نحو ١٧٥ ألف متر مكعب، بما يقدر بأكثر من ١.١ مليون برميل نفط، أى أن الكمية المخزنة فى ٢٤ خزانًا ستصل إلى نحو ٢٦.٤ مليون برميل، ما يجعله أكبر مشروعات تخزين البترول فى مصر».

وكانت مصر قد أعلنت فى وقت سابق أنه تم استيراد كميات كبيرة من النفط الخام والمنتجات البترولية لسد احتياجات السوق المحلية، وإضافة مخزون استراتيجى للاستعانة به فى أوقات الأزمات.

