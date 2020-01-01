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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«أمومة الكنيسة 3».. افتتاحية العدد الجديد من مجلة الكرازة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:32 م
مجلة الكرازة
مجلة الكرازة
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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حمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالقاهرة، وذلك على خلفية اجتماع قداسته معهم يوم الأثنين الماضي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تحت عنوان "أمومة الكنيسة ٣"، حيث يستكمل قداسته حديثه حول مكانة الكنيسة عند الإنسان القبطي مؤكدًا على أنها تشكل محور حياة الإنسان الواعي فهي ليست مجرد مؤسسة أرضية إنما هي قطعة من السماء، كما وصفها قداسة البابا بأنها سفارة السماء على الأرض لهذا فأمومتها سماوية مثلما قال السيد المسيح في (يو ٢٣:٨).

وأوضح قداسته أن ذات المعنى أبرزه القديس بولس الرسول في ثماني رسائل تقع في ٦٦ أصحاحًا من أصل أربع عشرة رسالة كتبها مجموع اصحاحتهم جميعًا مائة اصحاح أي بواقع ٦٦ % مما كتبه، إذ تحدث بإسهاب عن الكنيسة جسد المسيح عبر معنيين:
١- المعني الأول الكنيسة المحلية:
أي التي تنتمي إلى بلد أو مدينة معينة مثلما نقول كنيسة مصر أو كنيسة أفسس.. وهذا بالتالي يرمي إلي العلاقة بين أعضاء الجسد الواحد والتي تدور في ثلاثة عناصر:
أ- المعمودية
ب- التناول
ج- المواهب
٢- المعني الثاني الكنيسة الجامعة:
وذلك من خلال المسيح الواحد الذي جاء وأحب وخلص كنيسته الواحده.
وأختتم قداسة البابا حديثه بقوله أن أمومة الكنيسة هي مجموع خدمة آبائها في منظومة واحدة قوية متوازية ومتناسقة من أجل رعاية شاملة لكل أبنائها.

أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا باخوميوس بعنوان " كما يشتاق الإيل ١"
متأملًا في المزمور الثاني والأربعون.

من جهة أخرى تحدث نيافة الأنبا بنيامين عن احتياجنا لله نفسه أكثر ما نحتاج منه وذلك بعنوان " تطلبوني فتجدونني".

وحول عمل الله مع الآباء الرسل في كرازتهم وخدمتهم إزاء المتاعب والاضطهادات التي واجهتهم كتب نيافة الأنبا متاؤس تحت عنوان " إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضًا يسالمونه".

وفي سياق منفصل أستعرض نيافة الأنبا موسي عدة أنواع لإرادة الإنسان بعنوان " الإنسان والنضوج الفكري".

بينما تكلم نيافة الأنبا تكلا عن فضيلة "الشبع الداخلي" متخذها في ذات الوقت عنوانًا لمقاله.

" المُلك الألفي ١" تحت هذا العنوان أوضح نيافة الأنبا رافائيل إيمان كنيستنا الأرثوذكسية نحو المفهوم والتفسير الصحيح لمُلك السيد المسيح (الألفي).

كما يزخر العدد بملف حول أنشطة لجنة البر وبرنامج أغابي وبرامج التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري.

هذا بالإضافة إلي العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الاباء الكهنة والخدام المتخصصين.
يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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