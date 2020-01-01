«الوفد» ينافس على جميع المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ بـ4 محافظات

ينافس حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، على المقاعد الفردية كافة في 4 محافظات، وهي "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر"، كما ينافس الحزب على بعض المقاعد الفردية في 9 محافظات وهي "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والجيزة، وأسيوط، وقنا، والشرقية، والإسكندرية، والبحيرة".كما لم يدفع حزب الوفد بأي مرشح في 14 محافظة، وهي "المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والوادي الجديد، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح".ومن المقرر أن يكون تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ، الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020، وتُعلن النتيجة العامة، الأربعاء 19 أغسطس، وتُجرى الإعادة للمصريين بالخارج، 6 و7 سبتمبر، وبالداخل، 8 و9 سبتمبر، وتُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه، الأربعاء 16 سبتمبر.