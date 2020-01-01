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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

15 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:50 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجدّ واحدة منها محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1146.

وأشارت وزارة الصحة- في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- إلى أن حالة الإصابة المحلية هي لطبيب يعمل في مستشفى الحسين بمنطقة عين الباشا ويتمّ حاليًّا الاستقصاء عن سبب الإصابة؛ وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى وتحديد المخالطين له وفحصهم، مبينة أن باقي الحالات جاءت لقادمين من الخارج ممن يقيمون في مواقع الحجر (8 من السعوديّة، وحالة من الإمارات، واثنان من فلسطين) و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري.

وأوضحت أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 7788 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 550 ألفا و656 فحصًا.

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