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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

675 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:41 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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سجلت الجزائر أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا منذ بدء ظهور المرض بها في فبراير الماضي بتسجيلها 675 حالة إصابة في يوم واحد.

وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 26 ألفا و123 مصابا، و1136 حالة وفاة.

وقال فورار إنه تم تسجيل 675 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 17 ألفا و693 حالة.

وأضاف أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 65 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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