«مستقبل وطن» الأكثر.. تعرف على أعلى 5 أحزاب في أعداد المرشحين لانتخابات الشيوخ

دفعت بعض الأحزاب السياسية بأعداد كبيرة من المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، وترصد "الدستور" في السطور التالية أعلى 5 أحزاب في أعداد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.وينافس حزب مستقبل وطن في انتخابات الشيوخ بـ95 مرشحًا، بينما حزب حماة الوطن بـ 51 مرشحًا، وينافس الوفد بـ 23 مرشحًا، ويدفع حزب المؤتمر بـ17 مرشحًا، كما يدفع حزب النور بـ 14 مرشحًا.ومن المقرر أن يكون تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ، الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020، وتُعلن النتيجة العامة، الأربعاء 19 أغسطس، وتُجرى الإعادة للمصريين بالخارج، 6 و7 سبتمبر، وبالداخل، 8 و9 سبتمبر، وتُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه، الأربعاء 16 سبتمبر.