إصابة 4 أشخاص في تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بأسيوط

أصيب 4 أشخاص إثر تبادل الأعيرة النارية بين عائلتين بمركز القوصية، بينهم إصابات خطيرة، بأسيوط، ونقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.كان قد تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود تبادل إطلاق نار في قرية بنى هلال بين عائلة الخشونة وعائلة العمرية.وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المدعو "م س ع" ٣٠ سنة، اشتباه نزيف بالمخ، والمدعو "ع ع ع" ٥٥ سنة، اشتباه نزيف بالمخ، والمدعو "م ع ز" ٣٦ سنة، كسر في الساق واستقرار الرصاصة في العظم، والمدعو "م ع ح" ٢٥ سنة، تهتك في عظم الكفة.وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم بمعرفة سيارات الإسعاف، وجار البحث حول الواقعة وضبط الجناة ومعرفة سببها.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.