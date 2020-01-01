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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور رواية "أحببتك قبل أن أراك" للكاتبة نرمين عِشرة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:32 م
رواية أحببتك قبل
رواية أحببتك قبل أن أراك
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صدر حديثًا عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع، برئاسة الكاتب الروائى جمال عبدالرحيم، الرواية العاطفية الاجتماعية "أحببتك قبل أن أراك" للكاتبة الروائية والصحفية نرمين عِشرة.

وتحمل رواية "أحببتك قبل أن أراك" بعدًا نفسيًا وفلسفيًا، فتتحدث عن التخاطر بين شخصين والقوة الخفية التي تجذبك لشخص لم تره بعد، وتجعلك تعيش حياة رومانسية هادئة سعيدة معه، وتمنحك الطاقة لتحمل أعباء الحياة اليومية.

تقدم الرواية الطريقة المثلى لاكتساب الراحة والسعادة، وتحمل شحنة عالية من الطاقة الإيجابية، والدفعة النفسية، وتبنى عالمًا موازيًا من الحياة الرومانسية التي نفتقدها في الوقت الراهن وسط ضغوط الحياة ومتاعبها، لذا ينصح بها للمحبطين والبؤساء.

تتضمن الرواية عدة حكايات عاطفية ومشكلات أسرية وطرق حلها، لأن البطلة "بيري" تعمل في مكتب استشارات أسرية وتعمل على إنقاذ العلاقات الاجتماعية، فتتطرق لمشكلة الخيانة الزوجية، وحب الأنانية والتسلط، ورغبة الأمهات في السيطرة على أبنائهن، وتأخر الإنجاب.

تدور أحداث الرواية حول فتاة من عائلة ثرية تعيش، في الزمالك تضطرها الظروف إلى الانتقال إلى حي شعبي في بولاق الدكرور، وترصد كيفية تعايشها مع الوضع الجديد، وتأقلمها معه حتى تصل للسعادة بعد خوضها قصة حب في عالم موازٍ لحياتها الواقعية.

وكتبت المؤلفة على غلاف الرواية: "إذا ضاقت عليك الأرض يومًا فالجأ إلى أحضان السماء الحانية، ودع روحك بين يدي خالقها فإنه لن يخذلك أبدًا، ستجد الكون كله مسخرًا من أجلك. إنها القوة التي تهبك هذا الكم الهائل من الراحة النفسية، وتمنحك طاقة الحب لتوزعها على غيرك، ليتنا جميعًا نرضى ونحب ونعطي فنعيش في سعادة وسلام".

وتعد تلك الرواية الثانية للكاتبة نرمين عِشرة بعد أن أثارت حالة من الجدل في روايتها الأولى "امرأة لا تكتفي" التي تتناول الصراعات البشرية التي تقبع داخل الإنسان، والحرب الدائرة على مدار الحياة بين اللذات المختلفة، والحرب بين الروح والجسد، العقل والقلب.

تأسست دار "المكتبة العربية للنشر والتوزيع"، تحت إدارة الكاتب الروائى جمال عبدالرحيم، عام 2017، وأصدرت مئات الكتب لمؤلفين من مختلف الدول العربية، بهدف نشر كل ما يرقى بفكر القارئ ويضيف لمعلوماته وينمي قدرته على التواصل والتفاعل مع القضايا الاجتماعية والسياسية لمجتمعه، وتجميع المبدعين من كل الدول العربية في كيان واحد.

وتتضمن رسالة الدار نشر كل إنتاج إبداعي بجودة عالية وأفكار أصيلة تعبر عن هويتنا العربية وتاريخنا العريق، حتى لا ينزف الوعي من ثقوب الذاكرة، بأعمال تحترم قيم مجتمعنا ومعتقداته، لا تساعد في نشر العنف أو العنصرية، ترسّخ لمبدأ المساواة والحرية والعدالة، والسعى نحو الارتقاء بالأدب العربي في جميع مجالاته، والوصول به نحو العالمية.

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صدور رواية "أحببتك قبل أن أراك" للكاتبة نرمين عِشرة

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