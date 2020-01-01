وزير الأوقاف: وضعنا خطة لفتح المساجد وقت صلاة الجمعة

زار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، معسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية، حيث التقى بعدد من الأئمة بالمعسكر، لإلقاء محاضرة بعنوان "الإرهاب الإلكترونى وكيفية مواجهته".جاء ذلك بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية، الشيخ محمد شعلان وكيل أوقاف البحيرة، الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح، الدكتور هشام عبدالعزيز الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، والدكتور محمد عسكر مدير الدعوة الإلكترونية بالوزارة، والدكتور محمد عبدالفتاح المساعد العلمي لمدير عام التدريب، والشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية.وافتتح اللقاء بقراءة آيات من الذكر الحكيم قرأها الشيخ محمد صابر، وقدم اللقاء الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، وتحدث الدكتور هشام محمد عبدالعزيز، عن دور الداعية في مواجهة مخاطر الإرهاب الإلكتروني، وسبل مواجهته.وأوضح الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف عددا من المحاور المهمة منها «الدفاع عن مصر دفاع عن الدين وليس مجرد دفاع عن الوطن فقط، وجيش مصر جيش رشيد يحمي ولا يبغي ولكن متى فرض علينا فنحن على أتم استعداد لأن نكون في الصفوف الأولى في المواجهة».وأضاف أنه تم وضع خطة تمهيدًا لفتح المساجد وقت الجمعة، ومناقشتها مع قيادات الوزارة لسماع رأيهم لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.وأكد أن نجاح مشروع صكوك الأضاحي، بكل المقاييس دليل على ثقة الجمهور فى مؤسسات الدولة خاصة أنه حقق مبيعات أعلى من العام الماضى فى نفس ذلك الوقت ونحتاج لبذل مزيد من الجهد.كما تحدث «مختار» عن آليات مواجهة التطرف الفكرى من خلال الفضاء الإلكتروني، حيث يختفي هؤلاء خلف صفحات وهمية جبنا ونفاقا، مشيرًا إلى أنه تم عقد دورة للحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف على أن تقوم مديريات (الإسكندرية - البحيرة - مطروح) بترشيح ١٠ أئمة يجيدون التعامل مع الكمبيوتر.ومن جانبه قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المديرية تبذل قصارى جهدها لإنجاح مشروع صكوك الأضاحي، وبفضل الله ثم بفضل الشعب السكندرى وثقته فى الأوقاف وما رآه من توزيع عادل للحوم الأضاحي فى شتى أنحاء المحافظة على الأسر الأكثر احتياجًا.وأشار الشيخ «خشبة» إلى أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تم إنشاء إدارة للدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف الإسكندرية وتكليف الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة مسئولًا عنها والشيخ على كمال بدير، أسامة الصاوى عضوين بها فى ضوء التصدي للفكر المنحرف والدعوات الهدامة على أن يتم التنسيق مع الإدارات الفرعية على ترشيح أحد الأئمة ليكون منسقا للدعوة الإلكترونية بإدارته.