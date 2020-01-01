كاتب صحفي: التونسيون انخدعوا في الغنوشي

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام، إن ما يحدث في تونس الآن خلق حالة من عدم الاستقرار على كافة الأصعدة.وأضاف «عز الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، أن حركة النهضة فشلت بشكل كبير في كل الأمور، وأهمها في الشأن السياسي والاقتصادي.وأكمل: «تأييد راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، لحكومة الوفاق الليبية التي تدعم الإرهابيين وزيارته إلى تركيا سرًا أدت إلى شعور التونسيين أنهم انخدعوا».وتابع: «الأمور لن يتم حلها في تونس إلا عن طريق حل البرلمان، وتعديل دستوري وتغيير النظام الانتخابي ومنظومة الحكم بشكل عام وهو الأمر الذي تمنعه حركة النهضة عبر مضايقة النواب، ومنعهم من الوصول إلى مجلس النواب».