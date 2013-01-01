الرئيس التونسي: لا أحد فوق القانون

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريحات اليوم الجمعة، أنه لا أحد فوق القانون، وذلك بعد أن عاد ملف الاغتيالات التي جرت قبل سنوات في البلاد مجددًا إلى الواجهة أمس الخميس.وشدد على أن الدولة ستوفر كل إمكانياتها لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين، محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين اغتيلا في 2013، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة النهضة.كما أكد أن تطبيق القانون سيفرض على الجميع دون استثناء، وذلك بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، معلومات جديدة حول تورط جهاز حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس.يشار إلى أن قضية الجهاز السري تفجرت منذ أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة جهازا سرّيا أمنيا موازيا للدولة، متورطا في اغتيال بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.