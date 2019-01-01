مصايف الإسكندرية: زيادة حالات الغرق سببها مخالفة قرارات «الوزراء»

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن زيادة حالات الغرق سببها مخالفة تعليمات وقرارات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه مقارنة العام الماضي 2019، فإن الذين غرقوا خلال شهر 16 شخصا، بينما عدد من غرقوا طوال الصيف الماضي 3 أشخاص فقط.وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن حالات الغرق سببها دخول المواطنين لشواطئ مغلقة، والشواطئ المغلقة تعني عدم وجود خدمات إنقاذ، كما أن الشواطئ غير مهيأة وغير جاهزة.ولفت إلى أن بعض قرى الساحل الشمالي شواطئها مفتوحة ضمن إجراءات احترازية معينة، وتستقبل 25% فقط، بينما الشواطئ العامة مازالت مغلقة حتى تنتهي أزمة كورونا.