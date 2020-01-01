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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير السياحة ومحافظ مطروح يفتتحان فندقًا جديدًا بالعلمين (صور)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:22 م
الدكتور خالد عنانى
الدكتور خالد عنانى
ياسمين شعيب
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افتتح الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، فندق ادرس بسيدى عبدالرحمن بالعلمين بطاقة فندقية ١٢٨ غرفة سياحية كإضافة جديدة إلى القطاع والقوى السياحية بالساحل الشمالي.

وقدم محمد العبار مؤسس ورئيس مجموعة إعمار العقارية، الشكر إلى الحكومة المصرية على تعاونها وتيسير الإجراءات مع إيمان السياسة الحكيمة بجمهورية مصر العربية وتعاونها في تيسير حركة الاستثمار وتذليل الصعاب، حيث كان من المقرر الانتهاء من الفندق كأولى فنادق الشركة خارج دولة الإمارات في٢٠٢١ لكن تم الإسراع والانتهاء في نصف عام ٢٠٢٠ رغم جائحة كورونا.

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن تلك الفندق هو بإضافة صرح جديد في الساحل الشمالي وأول فنادق مجموعة إعمار خارح الإمارات، مقدما التهنئة بافتتاح الفندق الجديد ليضاف إلى عدد الفنادق بمطروح لتصبح ٣٥ فندقا سياحيا بطاقة تزيد علي ٤ آلاف غرفة سياحية، حيث تم التصريح والموافقة لعدد ١٧ فندقا على التشغيل الجزئي بنسبة ٥٠ % مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مطروح تتمتع بالعديد من الإمكانيات والمقومات السياحية الهائلة الجاذبة للتنمية والاستثمار خاصة مع إعادة التخطيط العمراني للساحل الشمالى الغربى.

وأكد الدكتور خالد عنانى، أن العمل لم يتوقف طوال الفترة الماضية مع استمرار بناء المشروعات، مضيفا أن مطروح غنية بالمقومات السياحية التى تؤهلها للجذب السياحى وبها ٣٤ فندقا وما تشهده اليوم من افتتاح فندق العنوان هو البداية مع الشروع في إقامة مزيد من الفنادق الجديدة، مشيرا إلى أن مطروح تم اختيارها ضمن ثلاث محافظات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتم إعادة حركة السياحة بها في أول يوليو الجارى مع زيادة حركة النشاط السياحى مع ما تشهده محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء من استقبال للسياحة الخارجية.
الدكتور خالد عنانى
الدكتور خالد عنانى
الدكتور خالد عنانى
الدكتور خالد عنانى
الدكتور خالد عنانى
الدكتور خالد عنانى

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