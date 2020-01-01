عبير موسى: ما يحدث في المشهد التونسي «مخاض إصلاحي»

اعتبرت رئيسىة الحزب الدستوري، عبير موسى، ما يحدث في المشهد التونسي مخاضا إصلاحيا، يهدف إلى وقف مخططات سيطرة الأطراف المتطرفة على مفاصل المؤسسة البرلمانية.وأعلن حزب النهضة في تونس، الأربعاء، أنه قرر سحب الثقة من إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التي يشارك فيها الحزب، على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، موضحا أنه سيجري مشاورات مع الأحزاب السياسية لتقديم مرشح بديل له.وقال الحزب في بيان إنه "يتبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب".