مصدر أمني يكشف أسماء غرقى «خليج السويس»

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المفقودين، المرجح غرقهم بمياه خليج السويس.وقال مصدر أمني، إن سبعة شباب بينهم سائق ميكروباص صغير، نقلهم من منطقة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، نزلوا للسباحة الستة دون السائق بإحدى المناطق غير المفتوحة المخصصة للسباحة بمنطقة الأدبية المطلة على خليج السويس.ورجح المصدر لـ"الدستور"، أن الأمواج جرفت ثلاثة منهم، في حين خرج رفقاؤهم الثلاثة من مياه البحر.وأضاف المصدر، أن المفقودين هم: أحمد عبدالفتاح منتصر ٢٠ سنة، وشقيقه الأصغر منتصر عبدالفتاح منتصر ١٦ سنة، ورفيق لهما يدعى رياض محمود رياض ١٨سنة.وأشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ النهري والحماية المدنية تواصل البحث عن المفقودين الثلاثة.