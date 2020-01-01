بسبب كورونا.. قصر القداسات على كهنة وشمامسة كنيسة الملاك ميخائيل بسيدني

اتخذت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا بيشوى بحى مونت درويت غرب مدينة سيدنى بأستراليا، قرارًا بإلغاء بعض الخدمات الكنسية وسط الأسبوع منها اجتماع درس الكتاب كذلك قصر القداسات على كهنة وعدد من شمامسة الكنيسة حتى نهاية الأسبوع المقبل.جاء هذا القرار بعد أن قام كهنة الكنيسة بدراسة التطورات والأوضاع مع اللجنة والمسئولين عنها فى أعقاب اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا بالأحياء المجاورة للكنيسة ويقطنها العديد من شعبها والتى تتعلق بإصابة أحد متسوقى المركز التجارى بمونت درويت فى عطلة نهاية الأسبوع الماضى.وكان أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.واختتم أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات.