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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«عزل إسنا» يسجل «صفر» إصابات كورونا ويستقبل المرضى فى كل التخصصات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:11 م
مستشفى عزل إسنا،
مستشفى عزل إسنا،
هدى الأمير
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يبدأ مستشفى عزل إسنا، غدًا السبت، في استقبال المرضى في شتى التخصصات الطبية، عقب تسجيل المستشفى لـ"صفر" إصابات، وتحول النتائج المعملية الخاصة بفيروس كورونا pcr من إيجابية إلى سلبية لجميع المرضى.

من جانبه، قال الدكتور حسام فتحي المتحدث الإعلامي لمستشفى العزل الصحي بإسنا، إن الفريق الطبي بقيادة الدكتورة إلهام محمد نجح في أن يكون انعكاسًا جيدًا للغاية للمنظومة الصحية في مصر، والآليات الناجحة التي اعتمدت عليها وزارة الصحة المصرية في التعامل مع الجائحة العالمية لفيروس كورونا.

وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المستشفى سوف يبدأ في استقبال المرضى من شتى التخصصات الطبية، كما سيعاود الموظفون الإداريون عملهم الطبيعي بالمستشفى، بعد فترة من البُعد عن العمل بدأت من منتصف مارس الماضي وحتى الآن، موضحًا أن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في أن يسلط الضوء عليه، بعدما حقق أعلى معدلات للتعافي شهدتها مصر منذ بدء الجائحة.

وأشار إلى أنه تم إغلاق 6 أقسام في المستشفى، إلى جانب إغلاق الطابقين الرابع والثالث، وغلق قسم الرعاية المتوسطة، بعد خروج آخر مريض منه، اليوم الأربعاء، وتعقيمها جميعًا، تمهيدًا لانطلاق العمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي من المتوقع لها أن تبدأ أول الأسبوع المُقبل.

وأكد أن مستشفى إسنا نجح منذ أن تم تحويله للعزل في منتصف مارس المقبل في أن يكون ذا ريادة في تحقيق أعلى معدلات للتعافي في مصر، حيث ساعد حتى الآن ١٠٥٣ مريضًا على التعافي.

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