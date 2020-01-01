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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء

بعد تعافي كل مصابي كورونا.. إخلاء مركز التعليم المدني بالأبعادية في البحيرة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:11 م
مركز التعليم المدني
مركز التعليم المدني بالأبعادية
البحيرة معوض هويدى
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أكد الدكتور محمد سعيد شاهين، مدير مركز التعليم المدني بالأبعادية بمحافظة البحيرة، والمخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد، أنه تم مغادرة جميع الحالات بعد تعافيهم من الفيروس وعودتهم لمنازلهم، عقب تلقيهم العلاج اللازم، وعدم استقبال المركز لأي حالات مصابة جديدة تمهيدا لتسليمه للجهة التابع لها بعد تعقيمه وإخلائه نهائيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد مدير إدارة الأمراض الصدرية بالبحيرة، والمدير الفني لمركز التعليم المدني بالأبعادية، المخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا، أن المركز استقبل على مدار قرابة ثلاثة أشهر أصحاب الحالات المستقرة من المصابين بفيروس كورونا، لتلقي العلاج من خلال الأفواج الطبية على مدار الساعة.

وكشف مدير مركز التعليم المدني بالأبعادية، أن المركز استقبل منذ تشغيله في الأول من مايو الماضي وحتى انتهاء العمل به 379 حالة من 5 محافظات، منهم 336 حالة من محافظة البحيرة، و21 حالة من محافظة الإسكندرية، و15 حالة من محافظة المنوفية، و5 حالات من محافظة الغربية، وحالتان من محافظة كفر الشيخ.

وأشار "شاهين" إلى أن المركز قام خلال العمل به بتحويل عدد 13 حالة من مراكز ومدن محافظة البحيرة إلى المستشفيات موزعة كالتالي: 9 حالات إلى مستشفى كفر الدوار، وحالتي لمستشفى صدر دمنهور، وحالة بكل من المدينة الجامعية بسموحة ومستشفى أبوحمص المركزي، لافتا إلى خروج 284 حالة تحسن تام، 82 حالة عزل منزلي، وذلك منذ بدء العمل بالمركز وحتى انتهاء العمل به.

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