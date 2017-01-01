شيري عادل تبهر متابعيها بإطلالة هادئة

شاركت الفنانة شيرى عادل، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" صورة جديدة لها.وظهرت الفنانة شيرى عادل بإطلالة ناعمة، حيث اعتمدت مكياجا بسيطا أبرز جمال بشرتها، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك الهادئ، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة.وأعلنت شيري عادل انفصالها مؤخرًا عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.وعادت الفنانة شيري عادل إلى الدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب الفترة الماضية، بمسلسل "إلا أنا" وحكاية بعنوان "أمر شخصي" مع المخرج محمود كامل، وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة" الذي تم عرضه لأول مرة في شهر رمضان 2018 على قناة أبوظبي، وشارك في بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبوعبود والسعودي هشام فقيه والعراقي كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.كما كان أحدث أعمال شيري عادل هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.