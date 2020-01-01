«تيار المستقبل» اللبناني يرجئ مؤتمره العام خشية كورونا

قرر "تيار المستقبل"، بزعامة رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، إرجاء مؤتمره العام الثالث، الذي كان من المقرر أن ينعقد غدًا السبت؛ وذلك خشية تعرض المشاركين للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ضوء تسارع وتيرة الإصابات بالوباء مؤخرا في عموم لبنان.وذكر تيار المستقبل، في بيان اليوم الجمعة، أن قرار إرجاء المؤتمر لموعد آخر يحدد لاحقًا، جاء في ضوء توصية بهذا الشأن أصدرها قطاع الأطباء بالتيار، والتي أيدتها أيضا العديد من السلطات الصحية المعنية، نتيجة تفشي وباء "كورونا" في البلاد.وكان من المقرر أن يعقد تيار المستقبل مؤتمره العام الثالث في قاعة المؤتمرات بواجهة بيروت البحرية صباح غد، وكان سيتضمن جلسات وحلقات نقاشية متعددة تتناول الملفات السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان إلى جانب تشكيل مجلس رئاسة التيار.