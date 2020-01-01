المرصد السوري: تركيا تدعم 16 ألفًا من المرتزقة في ليبيا

قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن حوالي 16 ألفا من المرتزقة في ليبيا يحملون جنسية سورية، بينما 10 آلاف آخرون من تنظيم القاعدة وداعش والإخوان وغيرهم.وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة «تن»، أن عملية تجنيد هؤلاء المرتزقة تتم عن طريق تركيا التي تدعمهم وتمدهم بما يحتاجونه.وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هؤلاء المرتزقة يعملون مع حكومة الوفاق ويخربون في ليبيا، موضحًا أنه وقع حوالي 400 قتيل من بينهم.