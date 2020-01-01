أمريكا: إغلاق قنصلية الصين رسالة لوقف التجسس الاقتصادي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إغلاق قنصلية الصين في هيوستن رسالة لبكين لوقف تجسسها الاقتصادي.جاء ذلك في نبأ عاجل لشبكة العربية الإخبارية قبل قليل.وطلبت الولايات المتحدة من الصين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن بولاية تكساس بحلول يوم الجمعة، وهي خطوة وصفتها بكين بأنها تشكل "استفزازا سياسيا".