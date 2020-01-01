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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: إغلاق قنصلية الصين رسالة لوقف التجسس الاقتصادي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:36 م
إغلاق قنصلية الصين
إغلاق قنصلية الصين
منار أحمد
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إغلاق قنصلية الصين في هيوستن رسالة لبكين لوقف تجسسها الاقتصادي.

جاء ذلك في نبأ عاجل لشبكة العربية الإخبارية قبل قليل.

وطلبت الولايات المتحدة من الصين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن بولاية تكساس بحلول يوم الجمعة، وهي خطوة وصفتها بكين بأنها تشكل "استفزازا سياسيا".

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