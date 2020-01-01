سمية الخشاب تلفت نظر متابعيها بقبعة ونظارة شمس

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».وظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة صيفية ترتدي تيشيرت أبيض وقبعة أنيقة باللون الذهبي ونظارة شمس سوداء.وقالت سمية إنها تحرص على الاسترخاء والهدوء في عطلتها الصيفية.يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية «عربية أنا» التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها، الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.