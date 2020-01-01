شاهيناز بإطلالة جذابة على «إنستجرام» (صور)

شاركت المطربة شاهيناز، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورا جديدة لها.وظهرت شاهيناز بإطلالة جذابة، حيث ارتدت توب شيفون أسود اللون، ونسقت معه جيب جينز قصيرا مفتوحا، زاد من إبراز رشاقتها.واعتمدت شاهيناز مكياجا ناعما، حيث وضعت روج أحمر داكنا على شفتيها، كما تركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة جذابة وناعمة.كانت شاهيناز طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب أحدث فيديو كليب لها، بأغنية جديدة بعنوان "توتة توتة".الأغنية من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين وإخراج إسلام عبداللطيف، وظهرت "شاهيناز" في الفيديو كليب بـ"لوك جديد" في الشكل والأداء، وامتد التجديد أيضا إلى تفاصيل العمل من الكلمات واللحن والشكل الموسيقى.