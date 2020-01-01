تامر حسنى ينتهى من تصوير «مش أنا» وقفة عيد الأضحى

يحاول النجم تامر حسني الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه الجديد «مش أنا»، حيث يصور يوميا لعدد ساعات طويلة في عدد من شوارع القاهرة وأكتوبر.وعلم «الدستور» أن تامر حسني سينتهي من تصوير الفيلم وقفة عيد الأضحى المبارك داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لتدخل بعد ذلك مخرجته سارة وفيق في عمليات المونتاج استعدادا لعرضه بموسم الكريسماس المقبل.فيلم «مش أنا» قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولة الفيلم حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وشيرين ومجموعة من ضيوف الشرف.الفيلم يعد التجربة السينمائية الثانية لسارة وفيق، والتعاون الأول مع تامر حسني، حيث عملت مساعد مخرج معه في فيلم «عمر وسلمى 3».