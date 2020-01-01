حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة.. أسماء رؤساء المباحث

شملت حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة نقل عدد من رؤساء المباحث لدوائر أقسام أخرى وتسكين آخرين.وتضمنت الحركة التي اعتمدها اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأعدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، تولي كل من الرائد أحمد عصام منصب رئيس مباحث الهرم والرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الحوامدية والرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية والرائد مصطفى عبدالله رئيس مباحث قسم الجيزة.فيما تولي الرائد أحمد عصام عبدالباقي نقطة أرض اللواء، والرائد أحمد يسري رئيسا لمباحث أطفيح، والرائد مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، والرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية، والرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط، والرائد محمد العشري رئيس مباحث الصف.كما تضمنت الحركة تصعيد العميد أحمد الوتيدي ليتولى رئيس قطاع جنوب الجيزة، وتولى العقيد مصطفى ياسين مدير الأموال العامة بالمديرية، والعميد محمد مصطفى مدير العمليات، والعميد مصطفى فتحي لإدارة التموين، كما تم نقل العميد خالد أبوالعلا مديرا لقطاع الوحدات، والعميد عمرو البرعي لقطاع المال، المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة أكتوبر.وشملت الحركة أيضا تجديد الثقة للعميد عمرو طلعت رئيسا لقطاع شمال الجيزة، والعميد طارق حمزة رئيسا لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد إمبابي لإدارة السيارات، وتصعيد العقيد محمد الصغير مفتشا لمباحث الهرم، والعقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر وثالث أكتوبر.