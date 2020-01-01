اليوم.. «شباب لايف» و«السيرك» على مسرح عبدالوهاب

ضمن برنامج "عودة الروح" الذى يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة من الفقرات الفنية لفرقة أنغام الشباب والسيرك القومى، فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.ويقدم فريق "شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، باقة من أشهر الأغانى الوطنية منها "يا أغلى اسم في الوجود، احلف بسماها وبترابها، يا بيوت السويس، يا بلادي، أدينا بندردش، بالأحضان، ولا أيي كلام، بشرة خير" إلى جانب مجموعة أخرى من أشهر الأغانى يتغنى بها كل من المطرب عماد كمال، أحمد الأمير، وعبد الله الجسمي، وكمال كمال.ويعيش جمهور الإسكندرية مع أروع فقرات فنون السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، تقدمها شعبة سيرك الجيزة برئاسة الفنان محمد النوبى، منها "استعراض الثعابين للفنان حسن فيصل، التوازن على الكراسي للفنان أشرف فيصل، الساحر للفنان عادل السعيد، الكرابيح للفنانة ليلى الجوهرى، المكعب للفنان كريم راشد، لايت مان للفنان جمال بسيونى، المطبخ الصينى للفنان يوسف النوبى، التوازن للفنان محمد جابر"، وذلك طوال الموسم الصيفى.يأتى ذلك مع التزام البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية لدور العرض.