ترامب عن أردوغان: نتعامل مع أشخاص يريدون فعل أشياء سيئة للغاية

أكد موقع "أحوال" التركي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة، أمس الخميس، إن رئيس الولايات المتحدة يجب أن يمتلك قدرة معرفية بنسبة 100% للتعامل مع بعض قادة العالم، بمن في ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتابع "إننا نتعامل مع أشخاص يريدون أن يفعلوا أشياء سيئة للغاية، إذا أتيحت لهم الفرصة، وعليك أن تكون أكثر حدة منهم".وأوضح الموقع أنه في 10 يوليو، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ترامب قوله "لا يمكننا أن ننتهز فرصة حدوث ذلك"، "يمكنني أن أخبركم، (الرئيس الصيني) شي جين بينغ حاد، (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حاد، أردوغان حاد ليس لديك أي أشخاص غير حادين تتعامل معهم، لا يمكن أن يكون لدينا شخص لين بنسبة 100٪".وكتب مايكل روبين، المسئول السابق في البنتاجون، أن أردوغان وترامب كانت بينهما علاقة وثيقة طوال بداية فترة ترامب في المنصب، لكن الرئيس التركي كان يعزز علاقته مع معسكر جو بايدن أيضًا حتى لا يفقد إمكانية الوصول أو النفوذ إذا خسر ترامب في نوفمبر.كانت التوترات شديدة بين البلدين في السنوات الأخيرة، بسبب سياسة تركيا ضد القوات الكردية السورية المتحالفة مع الولايات المتحدة وشرائها لأنظمة الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا، من بين أمور أخرى.