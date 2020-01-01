«التعليم» تعلن موعد انتهاء أعمال تصحيح مواد الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن كنترولات تصحيح وتقدير مواد الثانوية العامة تعمل على قدم وساق، وسط كافة الإجراءات الاحترازية والصحية المشددة.وأكد رئيس عام الامتحانات، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم الانتهاء من كافة عمليات التصحيح قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.وكشف حجازي عن أن نسبة النجاح هذا العام ستفوق العام الماضي التي بلغت 78٪، مشددا على أنه سيتم تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى جميع الكنترولات يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم إعلان أسمائهم بعد العيد.ومن المقرر أن تنتهي كافة أعمال التصحيح يوم الإثنين المقبل، بتصحيح آخر مواد هذا العام مادة علم النفس والاجتماع، بينما يتم الانتهاء من تصحيح مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجبر والهندسية الفراغية يوم الأحد المقبل.