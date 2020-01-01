رئيس القطاع الدينى يهنئ «أوقاف الكويت» بنجاح عودة صلاة الجمعة

هنأ الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وكيل أول الوزارة، الإدارة العامة لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، بنجاح عودة صلاة الجمعة، بعد أن تم تعليقها لمدة تقارب ثلاثة أشهر.ومن جانبه، وجه الدكتور محمد ناصر المطيري، وكيل وزارة الشئون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد بالكويت، الشكر لمديري إدارات المساجد والعاملين بالقطاع والأئمة والمؤذنين ورجال الأمن والمنظمين والمتطوعين على جهودهم في نجاح عودة صلاة الجمعة.وتفقد الدكتور ناصر المطيري، الوكيل المساعد لشئون المساجد بالكويت، اليوم الجمعة، لجنة تصحيح المصاحف، وبرفقته مكتبه الفني.واستمع "المطيري"، لمراحل تصحيح المصحف، وأصدر توجيهاته بمزيد من الحرص والاهتمام بكتاب الله تعالى، عقب أدائه صلاة الجمعة الثانية، بعد رفع تعليقها بدولة الكويت.