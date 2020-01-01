خارجية روسيا: انتخابات مجلس الشعب في سوريا خطوة نحو تعزيز الاستقرار

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الانتخابات السورية لمجلس الشعب تمثل مرحلة مهمة في بناء دولة سوريا وخطوة نحو تعزيز الاستقرار بها.وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "نُيقِن أن انتخابات مجلس الشعب في سوريا هي بمثابة مرحلة مهمة في تطوير الجمهورية العربية السورية وخطوة نحو الحفاظ على استقرارها الداخلي وتعزيزه".وأضاف البيان: "نرى أن الحفاظ على الأداء الطبيعي لمؤسسات الدولة على أساس التشريعات الحالية، حتى في ظل القتال المسلح المستمر ضد الإرهابيين والاحتلال الأجنبي لمناطق بعينها، أمر يصب في مصلحة جميع السوريين".وشددت الخارجية الروسية، بحسب البيان، على أن موسكو عازمة على التمسك بموقفها الصارم تجاه دعم وحدة وسيادة واستقلال الأراضي السورية، كما أنها ستقدم كل الدعم اللازم من أجل استعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية المدمرة وإزالة بقايا "الإرهاب الدولي المتفشي" في سوريا.